محافظ القليوبية يوجه بضبط سيارة نقل لإلقائها مخلفات هدم بمحور العصار

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، حملات رفع تراكمات الرتش ومخلفات البناء أسفل الطريق الدائري وبمحيط محور العصار بنطاق مدينة قليوب وحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، ومتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة بجانبي الطريق بمحور العصار حتى حدود محافظة القاهرة.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال رفع تراكمات الرتش ومخلفات البناء بمحيط محور العصار وأسفل الطريق الدائري، وخلال الجولة جرى ضبط سيارة نقل أثناء إلقاء مخلفات الهدم بالطريق العام بمحور العصار ووجه على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما تابع أعمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق بطول محور العصار، حيث تجري الأجهزة التنفيذية بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة أعمال الكنس ورفع التراكمات للحفاظ على المظهر الحضاري للطريق، موجها بتكثيف أعمال النظافة خاصة في الورديات المسائية لعدم عرقلة الحركة المرورية.

كما وجه الهجان بأهمية استمرار العمل على مدار الـ 24 ساعة عبر 3 ورديات للإنتهاء من رفع جميع التراكمات ومصادرة أي سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات في المناطق التي يتم رفع المخلفات منها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما جرى خلال الجولة ضبط سيارة تسير عكس الاتجاه وتقطع الطريق بمحور العصار مما يعرض حياة المواطنين للخطر فضلا عن مخالفة القانون.

