بنك البركة يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة السويدي للتكنولوجيا

أعلن بنك البركة عن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر، لتجهيز معمل حاسب آلي يحمل اسم بنك البركة داخل الجامعة، ويأتي هذا الدعم بهدف تعزيز البيئة التعليمية والتكنولوجية، حيث سيتم تجهيز المعمل بأحدث التقنيات في مجال الحوسبة بما يسهم في تطوير مهارات الطلاب في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قدراتهم فيها، لاسيما أن الجامعة تقبل الطلبة المتميزين في مجال التكنولوجيا وتؤهلهم للعمل بالمصانع مما يدعم جودة المنتج المصري.



وفي هذا السياق، صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة قائلًا: "نؤمن في بنك البركة بأهمية دور التعليم والتكنولوجيا في بناء مستقبل أفضل، ولهذا يسرنا أن نكون شركاء وداعمين لأول جامعة تطبق نظام البوليتكنك في مصر – جامعة السويدي للتكنولوجيا، حيث نستهدف بناء نظام بيئي تعليمي قائم على المعرفة؛ بما يوفر للطلاب أحدث الأدوات والبنية التحتية المعملية لبناء قدراتهم على نحو يساهم في سد الفجوة بين المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل في مجالات الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تطوير قطاع التعليم وتماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030‘."



وأفاد المهندس أحمد السويدي - رئيس مجلس أمناء الجامعة: "تعاوننا مع بنك البركة سيساهم بشكل كبير فى توفير جودة تعليم عالى الجودة وفقا للمعايير الدولية لطلابنا من خلال الوسائل التعليمية الحديثة التى تمنكهم من كسب كل المهارات والتقنيات اللازمة التى تساعدهم على العمل بسهولة فى سوق العمل المحلي والدولي".



يعكس هذا التعاون التزام بنك البركة نحو دعم برامج المسؤولية المجتمعية في كافة القطاعات وحرصه على الارتقاء بمنظومة التعليم، والمساهمة في تطوير المجتمع من خلال الاستثمار في إمكانيات الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق التقدم والتنمية.