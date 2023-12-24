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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. غنام محمد: مباراة بيراميدز صعبة

غنام محمد
غنام محمد
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أبدى غنام محمد لاعب فريق فيوتشر إعجابه الشديد بتنظيم أبوظبي لبطولة كأس السوبر المصري بشكلها الجديد والمقامة في الإمارات.

وقال غنام خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز: شكراً أبوظبي على التنظيم الرائع وحسن الإستقبال، مباراة بيراميدز صعبة بكل تأكيد أمام فريق نعرفه جيداً ويعرفنا جيداً، وأتم كلماته متمنياً أن تكون المباراة قوية وتليق بإسم الكرة المصرية.

وضمت بعثة  فيوتشر ٢٤ لاعبا  لخوض السوبر وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد،محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، احمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.

ويواجه فريق ن فيوتشر،  نادي بيراميدز غدًا الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.

 

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