وفد من الجهاد الفلسطينية يصل القاهرة للتباحث حول غزة

وصل وفد من حركة الجهاد الفلسطيني لمصر برئاسة زياد نخالة الأمين العام للحركة، وذلك للتباحث حول الأوضاع الحالية بقطاع غزة، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل.

وأفاد مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي بأن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة تأتي تلبية لدعوة مصرية للتباحث في سبل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وصفقة التبادل.

وأضاف المصدر أن وفد الحركة في القاهرة سيؤكد موقفه لجهة ربط اي تبادل للاسرى بمفهوم الجميع مقابل الجميع بعد وقف اطلاق النار وليس قبله ضمن عملية سياسية يتفق عليها الشعب الفلسطيني ممثلا بمختلف قواه السياسية.