انقسام في الزمالك حول بيع "زيزو" بالميركاتو الشتوي

انقسم مجلس الزمالك بين مؤيد ومعارض لبيع أحمد مصطفي زيزو نجم الفريق لأحد أندية الخليج في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"البوابة نيوز"، إن بعض أعضاء مجلس الزمالك يؤيدون بيع أحمد زيزو للخليج من أجل تسوية مديونيات النادي وضم صفقات سوبر لأكثر من فريق داخل النادي .

بينما يرفض البعض بيع زيزو في شهر يناير لأن رحيله سيؤثر سلبيا على الفريق، وأن تعويضه سيكون صعب ورحيله سيغضب جماهير الزمالك.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالزمالك مجموعته الثانية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مباريات، وضمن التأهل لرسميا لربع نهائي البطولة .

وخلال 4 مباريات بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية بالنسخة الحالية، حقق الزمالك الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة ولم يتلقي اى خسارة .