استشهاد 166 فلسطينيًا وإصابة 384 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية بقطاع غزة

استشهد 166 مواطنا فلسطينيًا، وأصيب 384 آخرون، اليوم الأحد، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك حسب مصادر طبية في القطاع.

وواصل طيران الاحتلال غاراته العنيفة، وقصفت مدفعيته الحربية المربعات السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما في مدينة خان يونس، وشمال غزة، وجباليا البلد التي تشهد تقدم للقوات الراجلة والمدفعية.

وفي شمال القطاع، استهدف طيران الاحتلال الحربي منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، والشيخ رضوان، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال منذ ساعات صباح اليوم في سماء شمالي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على مخيم جباليا وجباليا البلد، بالتزامن مع قصف كثيف لمدفعية الاحتلال للمناطق الشمالية.

وأفادت المصادر، باستشهاد وإصابة عشرات الأشخاص جراؤ قصف إسرائيلي على منطقة مدرسة الرافعي وجمعية نماء في جباليا البلد.

وشن الاحتلال غارات جوية على أحياء التفاح والدرج والرمال في مدينة غزة.

ووسط القطاع، استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم البريج.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة منازل في "بلوك 1" قرب مسجد المقادمة بمخيم البريج، عرف منها منازل لعائلات نوفل وأبو حجير وشاهين.

وجنوبًا، وقالت مصادر طبية، إن 19 شخصًا استشهدوا في خان يونس، جراء قصف الاحتلال المستمر منذ مساء السبت، حيث استشهد شخصان أحدهما طفل بسبب قصف استهدف مجموعة المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المياه في شرق خان يونس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد شخص وأصيب آخر جراء قصف الاحتلال منطقة مجاورة لمعبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وتمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر، إن الاحتلال يستهدف عمدا مقراتنا ومقرات الإسعاف لإخراجها عن الخدمة وإيقاع المزيد من الضحايا.

وأضاف أن قوات الاحتلال تمنع وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن جيش الاحتلال طلب من سكان 8 أحياء بالمحافظة الوسطى النزوح إلى منطقة دير البلح، وخلال 48 ساعة من نشره لذلك، قام بارتكاب 5 مجازر في ذات المنطقة "دير البلح"، ما أدى إلى ارتقاء 28 شهيدا و88 جريحا.

وأفادت باستشهاد الصحفيين محمد يونس الزيتونية، ومحمد عبد الخالق العف؛ جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الزيتونية في غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 20424 شخصًا، وجرح نحو 54036 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.