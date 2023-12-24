الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية وإسقاط العشرات من الشهداء والمصابين

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنجل أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الطواقم الطبية والتعدي على سيارات الاسعاف وإسقاط العشرات من الشهداء والمصابين، ولا نستطيع تحديد الأعداد النهائية للضحايا من الفلسطينيين حتى الآن.

وقال حنجل في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن الخدمة الصحية منقطعة بالكامل عن شمال قطاع غزة، فالمستشفيات خارج الخدمة وسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر خارج الخدمة وتم تدمير سيارات الإسعاف الموجودة في مركز إسعاف جباليا بالكامل أثناء الاقتحام، وتم حصار مركز إسعاف وطوارئ جباليا واعتقال كل من فيه، وتم الإفراج عن عدد قليل منهم"، مشيرا إلى أن لدينا نقطة طبية واحدة فقط تعمل وتقدم خدمات للحالات المتوسطة فيما تقوم طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بالاستجابة للعشرات من حالات الإصابة والاستشهاد في مناطق متعددة من جنوب قطاع غزة وفي خان يونس ورفح.

وأضاف أن أبشع السيناريوهات الصحية يحدث حاليا، حيث لا يوجد خدمة طبية ولا خدمة إسعاف فما أبشع من ذلك، بالإضافة إلى الجوع والبرد القارص، منوها بأن عدد المساعدات الإنسانية التي تدخل قليل جدا، كما أن هناك صعوبة في إيصالها بسبب انقطاع الاتصال، فالوضع الآن صعب وبشع ومأساوي للغاية.

وأشار إلى أن هناك الآلاف من الإصابات في الجهاز التنفسي والمناعي بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية والمنطمات الأممية ومنطمة الصحة العالمية وغيرها، نتيجة اختلاط مياه الشرب بالمياه غير الصالحة للشرب، وهذا يؤدي إلى تفشي أمراض معوية خطيرة، بالإضافة إلى عدم توفر أمن غذائي والذي يؤدي إلى تقليل للمناعة بشكل عام والبرد والأمطار يزيد الأمور تعقيدا على حياة النازحين.