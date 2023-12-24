روجينا ونجلاء بدر الأبرز...إطلالات النجمات بحفل الدير جيست 2023

أقيم أمس السبت، حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2023، حيث شهدت فعاليات المهرجان تكريم أبرز الفنانين والفنانات من ممثلين ومطربين، إلى جانب كوكبة من الإعلاميين.



ومن أبرز الفنانين الذين تم تكريمهم: الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ومنى زكى، وحنان مطاوع، وكارمن سليمان، وجيهان الشماشيرجى، وروجينا، وإلهام شاهين، وأنوشكا،وداليا البحيرى،ومى كساب

وعدد من نجوم الفن.



كما يختص حفل دير جيست بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو التلفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر.



وخطف عدد من نجوم الفن الأنظار بإطلالات جذابة وساحرة يغلب عليها النعومة والرقى على السجادة الحمراء.



وتستعرض "البوابة نيوز" أبرز وأجمل إطلالات النجمات فى حفل جوائز الدير جيست ٢٠٢٣:





مى كساب

ارتدت الفنانة مى كساب فستان أخضر مدمج باللون الأسود طويل، أظهر فقدانها الوزن وتناسق قوامها، مردتديه معه الإكسسوارات الذهبية، بجانب إطلاق شعرها منسدلا.



نجلاء بدر

بينما أطلت الفنانة نجلاء بدر بتصمميم مختلف ومميز حيث ارتدت فستان اسود طويل يحمل قصة الاوف شولدر، ومطرز بالكامل بالعديد من الالوان، ونسقت معه بعض الإكسسوارات الفضية البسيطة واختارت وضع مكياج خفيفا.



عبير صبرى

ظهرت الفنانة عبير صبرى بإطلالة انثوية حيث ارتدت فستانا أسود طويل يأخذ شكل الجسم يحمل قصة "وان شولدر "بوضع وردة على الكتف، مع ترك شعرها منسدلا على ظهرها لتظهر جمالها وانوثتها.



روجينا

بينما ظهرت الفنانة روجينا بأطلالة جذابة بإرتدائها فستان اسود طويل وبه جزء ابيض، منسقة معه الاكسسوارات الفضية، وفضلت ان يكون شعرها مرفوع لتظهر بشكل بسيط وانيق.



جيهان الشماشيرجى

تالقت الفنانة جيهان الشماشيرجى بفستان أحمر طويل، بدون حملات وجعلت شعرها يأخذ الشكل الكيرلى لتظهر أنوثتها وعفويتها، مع تنسيق الإكسسوارات الفضية معه.



حنان مطاوع

بينما ظهرت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة راقية باللون الاسود، مرتدية فستان اسود طويل مطرز بالفضى من عند منطقة الصدر وقامت برفع شعرها لاعلى، مما اظهر النعومه على وجهها.



إلهام شاهين

بينما اثارت الفنانة الهام شاهين الجدل باطلالتها المبهجه والمميزة، مرتدية فستان باللون الأسود المنفوش ذات التايجر الأحمر، وقامت بترك شعرها على طريقة الكيرلى لتبدوا على طبيعتها.





انوشكا

طلت الفنانة انوشكا بفستان أسود طويل يتميز بالهدوء والبساطه واختارت ان تقوم برفع شعرها، مرتديه اكسسوارات فضية لتظهر بإطلاله مميزة.



داليا البحيرى

تألقت الفنانة داليا البحيرى بفستان اسود والكم دانتيل وتركت شعرها منسدل على ظهرها ونسقت معه بعض الاكسسوارات البسيطة واختارت المكياج الخفيف لتظهر بشكل انيق وجذاب.

IMG-20231224-WA0080

IMG-20231224-WA0057

IMG-20231224-WA0055

IMG-20231224-WA0053

IMG-20231224-WA0051

IMG-20231224-WA0041

IMG-20231224-WA0026