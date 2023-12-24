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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تنظم تصفيات المنطقة الخامسة للطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
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حصلت مصر على حق استضافة تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024.

و ستستضيف مصر التصفيات ” رجال و سيدات” بمشاركة منتخبات كينيا ورواندا و بروندي و أوغندا وإثيوبيا ومنتخب مصر المستضيف على أن تقام التصفيات في الفترة من 22 الى 29 يناير 2024 .

و تقام دورة الألعاب الإفريقية في العاصمة الغانية أكرا في شهر مارس 2024  في الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024.

يذكر أن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة قد ضمن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بأفضلية الكوتا القارية بعد انتهاء التصفيات التي أقيمت اليابان .

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد توج هذا العام ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال على حساب المنتخب الجزائري وهي البطولة التي استضافتها مصر فيما حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة للسيدات المركز الثاني بعد خسارته أمام نظيره الكيني في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للسيدات التي أقيمت في الكاميرون.

المنطقة الخامسة للكرة الطائرة دورة الألعاب الإفريقية أكرا كينيا وإثيوبيا ومنتخب مصر