صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20424 قتيلا و54036 جريحا

أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر إلى 20424 قتيلا و54036 جريحا.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وأشارت الصحة إلى أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، اسفر عم مقتل نحو 166 شخصا وإصابة 384 آخرين.

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي يضلل المدنيين ويرغمهم على النزوح إلى مناطق يقصفها ويقتلهم فيها.

وأضاف المكتب في بيانه: "طالب الجيش الإسرائيلي سكان 8 أحياء في المحافظة الوسطى بالنزوح إلى دير البلح خلال الـ48 ساعة الماضية، وبعد ذلك نفذ 5 مجازر في ذات المنطقة التي طالبهم بالنزوح إليها مما أدى إلى ارتقاء 28 قتيلا و88 جريحا".

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، عن مقتل 9 من عسكرييه في المعارك الدائرة بالقطاع، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 486، بينهم 158 منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996، بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.