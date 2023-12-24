كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة فنية للاعبي الأهلي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري.

وخلال المحاضرة، طلب كولر من لاعبي الأهلي غلق صفحة بطولة كأس العالم للأندية، والتركيز في بطولة كأس السوبر المصري، مطالبًا اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز باللقب المحلي، من أجل إسعاد الجماهير.

وكان مارسيل كولر قد قرر إغلاق المران أمام وسائل الإعلام المختلفة، من أجل فرض حالة من التركيز على اللاعبين، والاستعداد بشكل قوي لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مدينة أبوظبي مساء السبت، وكان في استقبالها محمد محمود نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم في السفارة المصرية.

كما حرص سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، على التواجد في مطار أبو ظبي لاستقبال بعثة الأهلي، وبالترحيب بمسئولي النادي والجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا غدًا الاثنين.