قتلها أمام مسجد.. جنايات بورسعيد تنظر ثاني جلسات محاكمة قاتل شقيقته 14 يناير المقبل

حددت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، جلسة 14 يناير المقبل لنظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيقته أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد.

يأتي ذلك بعدما قررت المحكمة في 11 نوفمبر الماضي التأجيل إلى اليوم الثاني من دور شهر يناير وعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية، بعدما طالب هاني فوقي، محامي المتهم بالكشف الطبي النفسي على المتهم لبيان الحالة النفسية وتأثيرها عليه.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.