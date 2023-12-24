ضبط أجنبي مخمورا بأحد شوارع المنصورة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط أجنبي بعد قيامه بخلع ملابسه وسيرة عاريا فى الشارع نتيجة تناوله مشروبات كحولية وسكره وبمواجهتة أهذي ببعض العبارات الغير مفهومة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شرف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من بعض الأهالي بمنطقة حي الجامعة بقيام أحد الأشخاص بخلع ملابسة وارتدائه اخرى وسيره في الشارع ويبدو عليه علامات السكر.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين قيام "عبدالعزيز.م.م.ا"، 29 عاما، أجنبي، ويحمل جواز سفر ، وله محل إقامة مؤقت بفندق رمادا بشارع الجمهورية بخلع ملابسه بالكامل وسيرة عاريا وتمكن بعض الأهالي من ضبطه.

بمناقشته أهزى ببعض العبارات الغير مفهومة وتظهر عليه علامات السكر.

جرى نقل المضبوط لمركز السموم بالمنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.