ads
الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط أجنبي مخمورا بأحد شوارع المنصورة

مديرية امن الدقهلية
مديرية امن الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط أجنبي بعد قيامه بخلع ملابسه وسيرة عاريا فى الشارع نتيجة تناوله مشروبات كحولية وسكره  وبمواجهتة أهذي ببعض العبارات الغير مفهومة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شرف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من بعض الأهالي بمنطقة حي الجامعة بقيام أحد الأشخاص بخلع ملابسة وارتدائه اخرى وسيره في الشارع ويبدو عليه علامات السكر.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين قيام "عبدالعزيز.م.م.ا"، 29 عاما، أجنبي، ويحمل جواز سفر ، وله محل إقامة مؤقت بفندق رمادا بشارع الجمهورية بخلع ملابسه بالكامل وسيرة عاريا وتمكن بعض الأهالي من ضبطه.

بمناقشته أهزى ببعض العبارات الغير مفهومة وتظهر عليه علامات السكر.

جرى نقل المضبوط لمركز السموم بالمنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

txt

القصة الكاملة لمداهمة بؤرة إجرامية في الدقهلية ومصرع 7 بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

txt

إصابة 7 في انقلاب ميكروباص بنزلة كوبري أجا بالدقهلية

الدقهلية بالمنصورة محافظة الدقهلية مركز السموم بالمنصورة مشروبات كحولية المنصورة النيابة العامة قسم شرطة أول المنصورة كحول