كسر في الجمجمة.. مصرع ربة منزل سقطت من على سلم منزلها بالدقهلية

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة متأثره بإصابتها بنزيف حاد فى المخ وكسر بالجمجمة أدى الى هبوط حاد فى الدورة الدورية والتنفسية بعد سقوطها من على سلم خشبي داخل منزلها بقرية برمبال الجديدة مركز منية النصر محافظة الدقهلية نتيجة اختلال توازنها وسقوطها أرضًا.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى منية النصر المركزي للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول "عبير.ط.ا.ا"، 37 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية برمبال الجديدة دائرة المركز "جثة هامدة"، إدعاء سقوط من علو.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مرز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والدها، 69 عاما، عامل ومقيم بذات القرية قرر أنه أثناء نزول ابنته على سلم خشبي بمنزلها اختل توازنها وسقطت على الأرض مما ادى الى حدوث وفاتها.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفية ان سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ وكسر بالجمجمة ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.