محافظ المنيا يتابع خطة رصف الطرق بالقرى والمراكز

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرصه على متابعة خطة الرصف على مستوى المحافظة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم، لرفع وتطوير كفاءة الطرق كونها أحد أهم عناصر التنمية المستدامة.



وفي هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار اليوم الأحد، أعمال تمهيد وتسوية تفريعات طريق الحرية بأرض المحلج بحي شرق المدينة، استعدادًا لأعمال الرصف، وشدد عماد حسن رئيس المركز على الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف ووفقاً للجدول الزمني المحدد ضمن خطة الرصف الموضوعة لهذا العام.



وفي مركز ومدينة ملوى، تم الانتهاء من أعمال رصف شارع عمر مكرم، محمود بتفرعاته، ويجرى استكمال أعمال الرصف بشوارع «الحسيني ـ عاطف بركات ـ الجمهورية ـ ثروت ـ أحمد عرابى ـ سيف باشا»، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمنيا، وهندسة طرق ملوى.

وأكد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن تنفيذ تلك المشروعات يتم طبقًا للجدول الزمني الموضوع لها وبما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين، مشيرًا إلى أنها ضمن خطة المشروعات المركزية 2023 - 2024، وخطة المحافظة.

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