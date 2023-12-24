جامعة المنصورة تحتل المركز الثاني محليًا وفقا  لتصنيف (URAP)

أعلنت جامعة المنصورة اليوم الأحد، احتلال المركز الثاني على الصعيدين المحلي والإقليمي في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي (URAP) الذي يصدر من تركيا، كما تقدمت سبعة عشر مركزاً مقارنة بالعام الماضي 2022 حيث جاءت بالمركز 417 على مستوى العالم، في عام 2023.

من جانبه أشاد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية.

وقال خاطر، إن الجامعة تهتم اهتمامًا كبيرًا بالتصنيفات العالمية، مؤكدًا سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدًا لأهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

يذكر ان تصنيف URAP يعتمد على معايير تقييم دقيقة، حيث يتم مراعاة الأداء الأكاديمي للجامعة بناءً على ٦ مؤشرات للأداء الأكاديمي وهي معدل الأبحاث المنشورة ، إجمالي عدد الاستشهادات، إجمالي عدد الأبحاث المنشورة ، معدل التأثير الإجمالي للأبحاث المنشورة، معدل التأثير الإجمالي للاستشهادات، التعاون الدولي.