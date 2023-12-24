"الإنتاج الاعلامي" ترمم 52 فيلما وثائقيا لمراحل بناء السد العالي

إتفقت مدينة الانتاج الاعلامي ووزارة الموارد المائية والري، على ترميم وتصحيح ألوان 52 فيلم من الأفلام الخاصة بمراحل بناء السد العالي وتحويلها الى صيغة رقمية ، وبأعلى درجة وضوح .

يأتي ذلك في اطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الكنوز الوثائقية المصورة من الأفلام التسجيلية ، التي ترصد اللحظات الخالدة في التاريخ المصري وهو المشروع الذي يحظى بإهتمام كبير من قبل الدولة - وذلك من خلال مركز الترميم السينمائي بالمدينة والذي يعد الاول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في هذا التخصص والذي يقوم بالحفاظ على هذه الكنوز القديمة التي تملكها مصر وحمايتها من التلف والقدم.

وتولى ادارة المدينة أهمية كبيرة لهذا المركز من خلال تجهيزه بأحدث الأجهزة العالمية المطبقة في هذا المجال وتزويده بالعناصر البشرية المدربة تدريبا عاليا ، وذلك للوصول الى أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة المستويات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن مركز الترميم السينمائي بالمدينة ، قد ساهم في انقاذ التراث من الأفلام التسجيلية والروائية وحفظها للاجيال القادمة .