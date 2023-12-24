بمشاركة 137 مشروعا.. وكيل تعليم الدقهلية يفتتح معرض “آيسف” للعلوم والهندسة

افتتح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، المعرض المحلى للعلوم والهندسة "آيسف 2024" والمقام تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بالدقهلية ولك بمدارس نوبلز الدولية للغات وبمشاركة 137 مشروع.

جاء ذلك بحضور عادل فؤاد مدير إدارة شرق التعليمية وابراهيم جمعه وكيل إدارة شرق التعليمية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، والأستاذ هشام العدروسى مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، مصطفى محمود المشرف العام على مسابقة أيسف 2023/2024 ومنصور عبد الكريم، مدير مدارس نوبلز الدولية للغات، ومشرفين مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية

وعقب الافتتاح تفقد وكيل الوزارة أجنحة معرض المشروعات البحثية المختلفة "آيسف "، والذي يشارك به ١٨٥ طالباً وطالبة، بعدد ١٣٧مشروعاً ، يتنافسون للمشاركة بمعرض العلوم والهندسة على مستوى الجمهورية خلال المرحلة المقبل.

وخلال الفعاليات استعرض الطلاب والطالبات ابتكاراتهم العلمية والعلوم السلوكية والفيزياء والآلات الذكية والروبوت والمشاريع الطبية والهندسية.

من جانبه، أوضح شعبان أن المشروعات المشاركة بمعرض "آيسف ٢٠٢٤ "، لطلاب يمثلون مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بجانب مدارس التربية الخاصة ، و مدرسة المتفوقين.

واضاف أن لجنة تحكيم وتقييم أبحاث ومشروعات المعرض المحلى للعلوم والهندسة، ضمت عددًا من أساتذة الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس من كليات، والهندسة، والعلوم، والتربية بجامعة المنصورة

وأشاد شعبان بالجهد المبذول في مشروعات المعرض، كما قدمت رسالة شكر لجميع المشاركين من الطلبة والطالبات، متمنيا التوفيق للجميع، مؤكدة على أهمية البحث العلمي في التقدم والازدهار لمصرنا الغالية و أهمية اكتشاف الطلاب الباحثين والمبدعين بمختلف المجالات المعرفية، والعمل على تنمية أفكارهم واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع.

من جانبه، أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن معرض "ايسف للعام ٢٠٢٤ؤ"، يعد نتاجاً لعمل عام دراسي كامل ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، من خلال مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ ورش بحثية وتدريبية، بواقع ٦٨٤ مشروع على مستوى المحافظة ، وأضافت أنه تم تنفيذ عدد ١٧ معرضاً بحثياً، والتصفية النهائية للمسابقة ١٣٧ مشروعاً.

وفى سياق متصل ، أشار رئيس لجنة التحكيم الدكتور محمد فتحى ابو النور، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع والبيئة إلى أن معايير تقييم أبحاث ومشروعات الطلاب المشاركين بمعرض "آيسف الدقهلية تشتمل على الإجابة عن الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بسؤال البحث (المشكلة)، والتصميم والمنهجية والتنفيذ والإبداع وفهم العلوم الأساسية، والفهم الجيد للنتائج، ومجرى استخلاصه منها.

افتتاح معرض “آيسف” للعلوم والهندسة بالدقهلية

معرض المحلى للعلوم والهندسة آيسف 2024 (2)

معرض المحلى للعلوم والهندسة آيسف 2024 (3)

معرض المحلى للعلوم والهندسة آيسف 2024 (7)

معرض المحلى للعلوم والهندسة آيسف 2024 (6)

معرض المحلى للعلوم والهندسة آيسف 2024 (5)