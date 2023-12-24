المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل بقطاع غزة

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، خوض معاركها والاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بقطاع غزة.

أعلنت الفصائل استهداف دبابتين ميركفاه إسرائيليتين بالقذائف على مشارف منطقة جباليا البلد شمال غزة، بجانب قصف الحشود العسكرية بمحيط مسجد الظلال شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة بغزة، وقدّم حصيلة جديدة للخسائر التي تكبدها منذ اجتياحه البري للقطاع أواخر أكتوبر الماضي، وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في جباليا البلد.

وفي السياق ذاته، قدم الاحتلال حصيلة جديدة للخسائر التي تكبدها منذ أن شنّت المقاومة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبرالماضي.

قال جيش الاحتلال، إن 485 جنديا وضابطا قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة.

كان جيش الاحتلال أقرّ الليلة الماضية بحصيلة خسائر ثقيلة في المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية، والكمائن التي نصبتها لجنوده بمواقع عدة في قطاع غزة.

تؤكد مصادر المقاومة أن أعداد القتلى والإصابات في صفوف الاحتلال أكبر بكثير مما يعلنه، وأنه يتعمد إخفاء خسائره الهائلة في معارك غزة.