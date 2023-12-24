نتنياهو يعلن عن معارك قاسية في قطاع غزة

أكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن دولة الاحتلال خاضت معارك قاسية في القطاع الليلة الماضية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال يتحرك وفقا للحسابات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن عدد قتلاه بلغ 152 جندياً في قطاع غزة منذ بدء الحرب هناك.

وأوضح الجيش في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن 9 من جنوده قُتلوا، أمس السبت، في المعارك بقطاع غزة. وهذه الحصيلة هي من الأكبر منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر .

