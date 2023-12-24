كنيسة يوحنا الأسقفية تنظم حفلا لموسيقى الميلاد

نظم مركز صلة الثقافي التابع لكنيسة يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي، حفلاً لموسيقى الميلاد، وذلك تحت عنوان "السلام"، بحضور مجموعة من سفراء الدول مختلفة.

افتتح الحفل القس أسامة فتحي راعي كنيسة يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي، مُرحباً بالحضور، إذ تحدث عن أهمية السلام في حياتنا، قائلاً: إن السلام هو عطية من الله، ويجب أن نسعى لتحقيقه في حياتنا اليومية، كما علمنا السيد المسيح، مضيفاً: إن ميلاد المسيح يمثل لنا السلام والرجاء.

تناول الحفل مجموعة من ترانيم وأغاني الميلاد، بقيادة داليا فريد فاضل، بمشاركة مجموعة من العازفين والمغنين والمرنمين من مختلف البلاد والثقافات.

قدمت الفرقة مجموعه من موسيقى الميلاد بلغتها المختلفة.

اُختتم الحفل بكلمة شكر من داليا فريد فاضل، لجميع المشاركين في الحفل، والذي أتى تزامنًا مع أعياد الميلاد.

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