الزمالك يدرس تدعيم صفوف الفريق بـ 5 صفقات شتوية

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي، بـ 5 صفقات شتوية، حال حل أزمة إيقاف القيد.

ويجهز أحمد سليمان وحسين السيد، المسئولين عن ملف فريق الكرة بنادي الزمالك، احتياجات الأبيض خلال الميركاتو الشتوي القادم، وكشف مصدر مسئول بالنادي الأبيض، توصل الزمالك إلى اتفاق مع 3 لاعبين، لضمهم إلى صفوف الفريق، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد حل أزمة إيقاف القيد.

وتوصل مسئولو الزمالك إلى اتفاق بشكل رسمي مع عبدالعزيز البلعوطي، حارس مرمى نادي إنبي، ومحمد شحاتة، لاعب خط وسط نادي طلائع الجيش، ومحمد شكري، ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، وينتظر الزمالك إنهاء الاتفاق مع الثلاثي لينضم للفريق في يناير المقبل، بعد حل أزمة القيد.

ويحصل لاعبو الزمالك في الوقت الحالي على راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة صباح الخميس الماضي قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا اسبيرانسا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل.

