نائب: مصر نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار باقتصادية قناة السويس

أكد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية نجحت في توطين العديد من الصناعات المختلفة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية والصناعية لقناة السويس.

وقال منصور، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في جذب المزيد من المستثمرين لتوطين الصناعات الثقيلة في المنطقة الصناعية لقناة السويس يعكس النظرة المستقبلية لتنمية الدولة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن محور قناة السويس يعد مركزا لوجستيا عالميا، ولذلك تسعى الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة.

وأشار النائب محمود منصور، أن جذب مزيد من الاستثمارات تستهدف زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية علاوة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصري في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين.

وشدد النائب محمود منصور، على ضرورة وضع الحكومة خطة إعلامية شاملة لجذب المزيد من الاستثمارات التي تتناسب مع مجهودات الدولة لتوطين الصناعات الثقيلة والمختلفة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية.