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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

لطيفة توجه رسالة لوالدتها بعد أزمتها الصحية: "ربنا يلطف بيكي"

لطيفة
لطيفة
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وجهت الفنانة لطيفة رسالة إلى والدتها التى تعانى من أزمة صحية، نقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ونشرت لطيفة رسالة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وقالت "أمى القوية إللى بتحب الحياة والحياة بتحبها، إنتى بهجة الحياة وفرحة الحياة، يارب يلطف بيكى ويحفظك ليا ولأخواتى وأهلى".

وتفاعل الجمهور والمتابعين بشكل كبير على المنشور، وجاءت جميع التعليقات بالدعاء لها وأن تطمئن عليها فى القريب العاجل.

يذكر أن الفنانة لطيفة قد طرحت أغنيتها الجديدة "سحابة صيف" خلال الفترة الماضية، الأغنية كلمات محمود سليمان، وألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل.

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لطيفة والدة لطيفة الفنانة لطيفة سحابة صيف عزيز الشافعى