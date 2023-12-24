لتنفيذ أحكام قضائية.. القبض على نيشا عفيفي صاحبة برند شهير وزوجها بمصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمه الشهيرة بالدكتورة نيشا عفيفي صاحبة إحدي البرندات الشهيرة وزوجها لتنفيذ أحكام قضائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

كانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة مفادها تواجد "صفاء محمد" والشهيرة بالدكتورة نيشا عفيفي صاحبة إحدي البراندات الشهيرة زوجها المتهم "حسين طارق"، المطلوبان لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال، بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المذكورين وأمكن ضبطهما واقتيادهما إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وهبة عنتر وكيل النائب العام وعمرو غنيم أمين السر، قد أصدرت حكما غيابيا بالحبس علي المتهمين "صفاء م ف ي" والشهيرة بالدكتورة نيشا عفيفي صاحبة إحدي البراندات الشهيرة زوجها المتهم "حسين ط ح ر"، بالسجن 3 سنوات مع الشغل في القضيتين رقم 10818، و10816 لسنة 2023 جنح مصر الجديدة.

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