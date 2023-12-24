جهود أمنية مكثفة لضبط المتورطين في قتل مسجل خطر بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على مسجل شقي خطر مقتول وملقى بجثمانه بمنطقة كوبري سبريل الفاصل بين قريتي "أم الرزق – أبو جلال" بنطاق مركز شربين محافظة الدقهلية ومصاب بعيارين ناريين في البطن والساق.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مامور مركز شرطة شربين من بعض الأهالي بالعثور على جثة لأحد الأشخاص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة كوبري سبريل ما بين قريتي أم الرزق – ابوجلال) دائرة المركز.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "حامد.ا.ا"،29 عاما، بائع خضروات ومقيم قرية كفر الترعة القديم دائرة المركز مسجل شقي خطر "سرقات عامة"، والسابق اتهامه فى 12 قضية (سرقات متنوعة- سرقة بالإكراه- مخدرات وسلاح ناري) وتم التنفيذ عليه في قضية بالسجن 5 سنوات وخرج فى يوليو من العام الجاري، ويرتدي ملابسه كاملة وبه اصابات بعيارين ناريين بالبطن من الناحية اليسرى والآخر بسمانة الساق اليسرى .

بتفتيش جثمان المتوفى المعثور عليه عثر بين طيات ملابسه على هاتف محمول وحافظة نقود بداخلها مبلغ مالي وقدره 500 جنيه.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى شربين العام تحت تصرفات النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.