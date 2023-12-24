مستشار الرئيس الفلسطيني: لا نثق في النوايا الأمريكية.. وكل ما تسعى إليه ضد مصلحتنا

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه لا يجوز أن يبقى العالم أسيرا لإرادة الإدارة الأمريكية ورغبتها، حيث إنها مسخرة فقط لحماية دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يجب أن يتغير كل شيء، داعيا المجموعة العربية والإسلامية إلى مخاطبة الولايات المتحدة بلغة المصالح لجعلها تجبر إسرائيل على إنهاء العدوان على قطاع غزة، حيث يجب أن تكون هذه المصالح مقابل العدالة وإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقوفها موقفا منصفا في وجه الظلم الإسرائيلي وعندها ستتغير الكثير من المعادلات والمواقف وسيتوقف العدوان.

وأضاف الهباش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نقدر الجهد العربي والموقف العربي الرسمي والشعبي ونحترم مواقف كل الدول العربية، ونحن على يقين بأن عواطف ومشاعر العرب والمسلمين معنا، ولكننا في حاجة إلى إجراءات، ولا نثق في النوايا الأمريكية وكل ما تسعى إليه يكون ضد مصلحة الشعب الفلسطيني".

وتابع، أن الشعوب العربية تصفق وتتعاطف وتتباكى على الشعب الفلسطين، وعليها أن تغير نمط سلوكها ومواقفها، مناشدا إياها التحرك على نحو مؤثر لتغيير المعادلة، مشددًا على أن كل أوراق التأثير على الموقف الإسرائيلي موجودة في واشنطن وبيد الولايات المتحدة الأمريكية، وأن واشنطن إن قررت وقف العدوان سيتوقف ولا تملك إسرائيل إلا الطاعة.