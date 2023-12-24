الزمالك يترقب رد سبورتنج لشبونة لتقسيط غرامة شيكابالا

يترقب مسؤولو نادي الزمالك، رد نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، لتقسيط غرامة محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد فريق الكرة الأول بالنادي، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن انفراجة في المفاوضات مع الجانب البرتغالي، بعد ترحيبهم بتقسيط الغرامة على قسطين، فيما يسعى مسئولو الأبيض لدفع الغرامة على 3 أقساط.



وأشار المصدر أن مجلس إدارة الأبيض، جهز القسط الأول من قيمة الغرامة، تمهيدا لارساله للنادي البرتغالي، حال التوصل لاتفاق نهائي بتقسيط الغرامة.

ويحصل لاعبو الزمالك في الوقت الحالي على راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة صباح الخميس الماضي قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا اسبيرانسا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل.