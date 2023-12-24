طقس الإسكندرية.. أمطار متوسطة بمناطق العجمي والعامرية وطوارئ بالمحافظة

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، سقوط أمطار متوسطة على مناطق العجمي والعامرية، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها الى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3) متر واعتبارا من فترة الظهير تسقط امطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

وأعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من باكر الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف خلال تصريح صحفي له، أنه تم رفع درجات الاستعداد و تنتشر السيارات و البدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش و المطابق و يتم وقف الإجازات و بدل الراحات و يتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة.



وأكد علي تمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي إستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.