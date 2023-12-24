شاهد.. يوسف الشريف يشارك جمهوره أحدث ظهور له

نشر الفنان يوسف الشريف على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور جديده له يشارك بها جمهوره.

وتفاعل الجمهور والمتابعين بشكل كبير مع المنشور، خاصةً وأنه قليل فى التفاعل على الظهور من خلال السوشيال ميديا.

يشار أن مسلسل "الراكون" للفنان يوسف الشريف قد تم الإعلان عن خروجه من السباق الرمضانى المقبل، وذلك لأسباب إنتاجية.

شارك الفنان يوسف الشريف بالعديد من الأعمال الدرامية خلال مواسم دراما رمضان، أبرزها مسلسل "رقم مجهول، إسم مؤقت، لعبة إبليس، النهاية، كوفيد ٢٥".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف قد أعلن إنفصاله عن زوجته الكاتبة إنجى علاء، وذلك خلال الفترة الماضية، وذلك دون أى تصريحات من أى منهم على الانفصال.

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