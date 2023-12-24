مجلس الزمالك يبحث عروض بيع «زيزو» لتسوية أزمات النادى

يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إمكانية بيع أحمد مصطفى «زيزو»، نجم فريق الكرة الأول بالنادي، من أجل تسوية الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء في الوقت الحالي وتحتاج إلى سيولة مالية كبيرة.

ويأتي إيقاف القيد، التي يعاني منه النادي الأبيض منذ الانتقالات الصيفية الماضية، على رأس الأزمات التي دفعت إدارة الزمالك للتفكير في عروض بيع «زيزو»، ويُعاني الزمالك من عقوبة إيقاف القيد، بسبب مستحقات انتقال محمود عبدالرازق «شيكابالا»، إلى الفريق الأبيض موسم 2015، والتي تضاعفت إلى مليون و500 ألف دولار.

ويمتلك «زيزو»، عرضًا رسميًا من نادي الشباب السعودي، منذ الانتقالات الصيفية الماضية، وتجدد في الأيام الماضية، وأشارت بعض التقارير السعودية، إلى استعداد فريق الشباب لرفع المقابل المادي لضم نجم الأبيض إلى 10 ملايين دولار.