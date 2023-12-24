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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية البريطاني: سنواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا خلال 2024

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون
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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا ستواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا خلال 2024 والحفاظ على نفس وتيرة الدعم العسكري والمالي لها، بل قد تزيد هذا الدعم.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وأضاف كاميرون في حديث لصحيفة "تليغراف" أنه بإمكان بريطانيا إمداد أوكرانيا بالمزيد من الدعم وبوتيرة أكبر، وقال: "حاليا نبحث أي من أجزاء إنفاقنا في إطار المساعدات المقدمة لأوكرانيا يمكن تحويله إلى أساس متعدد السنوات".

وتابع: "يمكن بذل المزيد من الجهود لزيادة كمية الأسلحة والمعدات التي تنتجها شركات الدفاع البريطانية التي تسعى إلى تجديد مخزوناتها التي استنفدتها الأزمة الأوكرانية".

وقال: "يجب النظر إلى عملية زيادة مخزونات الأسلحة البريطانية على أنها أمر جيد للأوكرانيين وبريطانيا على حد سواء في ظل تنامي الخطر حول العالم".

وشرعت وسائل الإعلام الغربية في تسليط الضوء على حقيقة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" بدأوا  يشعرون باليأس من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم المقدم للرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي آخذ في التناقص.

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