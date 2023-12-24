مستشار الرئيس الفلسطيني: الوضع في قطاع غزة يتفاقم والاحتلال يواصل جرائمه

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يصر على تجويع أهالي قطاع غزة ويواصل حظر دخول المساعدات الإنسانية الكافية له، مفيدا أن الاحتلال يواصل بالتوازي جرائمه بالضفة الغربية وحكومة نتنياهو تصر على محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح الهباش، خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن الوضع في قطاع غزة يتفاقم والاحتلال يواصل جرائمه وسياسات تهجير الفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة وقف مسلسل محاولات تهجير أهالي القطاع وإمداد سكانه بالمساعدات اللازمة والكافية.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: نؤيد كل الجهود الرامية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وكنا نأمل البناء على الهدنة السابقة بقطاع غزة من أجل وقف كامل للعدوان.

ولفت إلى أنه على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة أن اشنطن تستطيع إجبار إسرائيل على ذلك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل استخدام الفيتو لترسيخ الممارسات الإسرائيلية، وتصر على استمرار العدوان على قطاع غزة.