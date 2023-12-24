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الأحد 24 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام فعاليات التدريب على مبادرة "تطوير العمل بمنشآت الرعاية الأساسية" بالدقهلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ختام فعاليات تدريب فرق العمل على مبادرة تطوير العمل بمنشآت الرعاية الأساسية وذلك استعدادا لتفعيل المرحلة الثانية من العيادات المميزة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

فيما استمرت الدورة على مدار 3 أيام وتضمنت تدريب 70 من الفرق الطبية إلى جانب 35 مثقفاً صحياً بنحو 14 منشأة رعاية أساسية.

من ناحيته، كشف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه بذلك يرتفع عدد المنشآت التى تعمل على مدار 24 ساعة إلى 59 منشأة ستكون مؤهلة لاستقبال المرضى فى تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية إلى جانب الأعمال الصباحية كمكتب صحة غيرها .

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إدارة الرعاية الأساسية الأطفال والنساء الدقهلية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية دكتور خالد عبدالغفار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية