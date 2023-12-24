بلينكن يبحث "صفقة تبادل" مع وزير دفاع الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وزير الخارجية الأمريكي،أنتوني بلينكن، يبحث مع وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، الخميس، إنه بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة "القصيرة" مع حماس فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يستأنف القتال "بكثافة" لشهرين إضافيين آخرين على الأقل.وأضاف، في كلمة له أمام جنود البحرية نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "ما سوف تشاهدونه خلال الأيام المقبلة سيكون أولًا إطلاق سراح المحتجزين. إن فترة الراحة هذه سوف تكون قصيرة".

وحث جالانت الجنود على أن "ما هو مطلوب منكم خلال هذه الفترة من التوقف هو التنظيم والاستعداد والتحقق وإعادة التزود بالأسلحة والاستعداد لاستئناف القتال مرة أخرى".