يائير لابيد: إعادة المحتجزين أولويتنا والخيارات غير جيدة

قال زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، إن إعادة المحتجزين أولويتنا والخيارات غير جيدة، وذلك وفقا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وتابع زعيم المعارضة في إسرائيل أن السلطة الفلسطينية ستكون "جزءًا من الآلية المدنية في غزة"، والتي ستشمل أيضًا المجتمع الدولي والدول العربية، منوها بأن إعادة المختطفين هى الأمر الأكثر إلحاحاً، ولكنه ليست لدى إسرائيل خيارات جيدة، وإنما خيارات سيئة فقط، معلقا: "نحن بحاجة إلى الضغط على حماس، وليس مجرد إجراء المفاوضات معها، فالحرب في غزة ستنتقل إلى المرحلة التالية في النهاية"

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد هدفًا استراتيجيا للحرب التي تخوضها في قطاع غزة، ولا يمكن لإسرائيل الشروع في هذا النوع من الحرب دون تحديد خطة لليوم التالي.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 20258 شهيدًا، وإصابة نحو 53،688 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.