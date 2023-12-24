جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 8 جنود في غزة.. والحصيلة ترتفع لـ152 قتيلا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 8 جنود، أثناء قتال عنيف بجنوب ووسط غزة، أمس السبت، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش، منذ بدء الهجوم البري في القطاع إلى 152.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد عن الجيش القول إن خمسة جنود أصيبوا بإصابات خطيرة في المعارك.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس السبت، أن "العشرات من مقاتلي حركة حماس قتلوا بعد شن هجوم جوي على مبنى كانوا يحتمون به في قطاع غزة".

وذكر التقرير أن القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار في وقت سابق على المجموعة وأجبرتهم على دخول المبنى. ووصفت المبنى بأنه مقر لحركة حماس الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم أيضا تدمير مبان أخرى في المنطقة تستخدمها حماس.

وذكر التقرير أنه تمت مواجهة مسلحين من حماس في أماكن أخرى بقطاع غزة. كما عثرت القوات الإسرائيلية على قذائف هاون ومتفجرات وصواريخ في إحدى دور الحضانة في الجنوب. ونشروا صور الاكتشاف.

ولم يتسن التحقق من تلك التقارير بشكل مستقل.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس بالاحتماء خلف المدنيين، وهو ما تنفيه الحركة.