تايبيه: 8 مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف لمضيق تايوان

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، إنها رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 طائرات مقاتلة صينية تعبر فوق الخط المتوسط ​​لمضيق تايوان، بالإضافة إلى بالون صيني واحد.

وبحسب "رويترز"، اشتكت تايوان التي تدعي الصين أنها أراضيها، مرارًا وتكرارًا من النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتكثف الصين مهامها بالقرب من تايوان مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 13 يناير في الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إنَّ الطائرات المقاتلة الصينية من طراز جي- 10 وجي-11، وجي-16 عبرت الخط المتوسط ​​عند نقاط شمال ووسط المضيق.

كان الخط الأوسط بمثابة حاجز غير رسمي بين الجانبين، لكن الطائرات الصينية الآن تحلق فوقه بانتظام، كما أرسلت تايوان قواتها الخاصة للمراقبة.

كما أبلغت الوزارة عن منطاد صيني آخر في المضيق، وهو الأحدث في سلسلة مما تقول تايوان إنه من المرجح أنَّ يستخدم لمراقبة الطقس، مدفوعًا بالرياح السائدة في هذا الوقت من العام.

وأضافت أنه جرى رصد المنطاد بعد عبور الخط المتوسط ​​في وقت متأخر من صباح السبت على بعد 97 ميلًا بحريًا (180 كيلومترًا) شمال غرب مدينة كيلونج الساحلية بشمال تايوان على ارتفاع حوالي 20 ألف قدم (6100 متر)، وذكرت أنَّ المنطاد اتجه شرقًا، واختفى بعد حوالي ساعة.

وأصبح احتمال استخدام الصين للبالونات للتجسس قضية عالمية في فبراير الماضي، عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه بالون مراقبة صيني، وقالت الصين إنَّ البالون كان مركبة مدنية انحرفت عن طريق الخطأ.