عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المدنيين الفلسطينيين الآمنين، مساء السبت، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنا مع إطلاق قنابل ضوئية على الشريط الساحلي الغربي.

وقالت مصادر طبية إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزل في الحي الياباني، غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل منذ الصباح قصفها العنيف على خان يونس، ما أدى لاستشهاد وجرح عشرات الأشخاص. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الضوئية شمال شرق خان يونس.

ووسط القطاع، شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على مناطق عديدة، وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا في "دير البلح"، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، إضافة لوجود العشرات تحت الركام.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة ياسين في شارع العشرين بمخيم النصيرات، ما أدى لإصابة امرأة حامل، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل ضوئية شمال المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها البري لأحياء مدينة غزة، وشمال القطاع، ومحيط خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد 20258 شخصا، وجرح نحو 53688، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.