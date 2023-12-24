نصائح لتوفير طاقة بطارية الهاتف والحفاظ على عمرها

يعاني الكثير من الناس في نفاذ بطارية الهاتف في وقت قصير خلال اليوم وبالتالي مع الوقت ينتهي عمر البطارية حتى في حال أن الهاتف نفسه حالته مازالت جيدة، لذلك تنصح الشركات المصنعة ببعض الخطوات للحفاظ على عمر البطارية وتوفير الطاقة لأطول ساعات ممكنة، حيث أن طول عمر البطارية يعطى قوة وميزة للهاتف المحمول.

-نصائح للحفاظ على عمر البطارية:

إغلاق التطبيقات المفتوحة يعمل على توفير طاقة البطارية.

خفض سطوع الشاشة يعمل على توفير طاقة البطارية.

العرض على هاتفك المحمول يستهلك الكثير من عمر البطارية ويستهلك أكثر إذا كانت الشاشة ساطعة وأكثر إشراقًا لذلك لتوفير طاقة البطارية يجب خفض سطوع الشاشة بقدر ما هو مريح ومن المفيد أيضًا تقصير مدة غلق الشاشة ذاتيًا.

يمكن أن يساعد إيقاف السطوع التلقائى أو ميزة السطوع على التكيف مع عمر البطارية لأن الإعداد التلقائي غالبا ما يترك الشاشة أكثر إشراقا.

إلغاء تنشيط الميزات الغير مستخدمة يعمل على توفير طاقة البطارية.

إيقاف وظيفة البحث الصوتي.

إغلاق أجهزة البلوتوث مثل سماعة الرأس وأجهزة التحكم فى الألعاب وجعل البلوتوث على الوضع المغلق.

يفضل إلغاء ميزة الدوران التلقائي للشاشة كل هذه الاحتياطات تعمل على توفير طاقة البطارية.

تصغير أو تعطيل نشاط الخلفية يعمل على توفير طاقة البطارية.

تقليل الإشعارات يعمل على توفير طاقة البطارية.

تحديث التطبيقات بإنتظام يعمل على توفير طاقة البطارية.

يجب الحفاظ على البرامج على هاتفك المحمول فى حالة تحديث لتحسين عمر البطارية واستخدام الذاكرة.

استخدام الـ واي فاي عند الحاجة يعمل على توفير طاقة البطارية.

تغيير إعدادات الموقع يعمل على توفير طاقة البطارية.

تعطيل وضع الاهتزاز vibration يعمل على توفير طاقة البطارية.

تنبيهات الاهتزاز تستخدم المزيد من الطاقة عن النغمات والتنبيهات المسموعة فيجب استخدام التنبيهات منخفضة الحجم والنغمات بدلا من ذلك.

تعطيل ردود الفعل اللمسية تعمل على توفير طاقة البطارية.

التوقف عن وظيفة الاهتزاز عند اللمس فى هاتفك لتوفير طاقة البطارية.