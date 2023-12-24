الفرق بين الهارد جيل والأكريليك الشائع بين النساء وأضرارها

الهارد جيل والأكريليك من المواد التجميلية التي أصبحت شائعة بين النساء بشكل كبير السنوات الماضية، تستخدم لتجميل الأظافر وإعطائها مظهر حديث ومختلف، ولا تعرف الكثير من الناس الفرق بينهما، وتوضح «البوابة نيوز» الفرق بين الهارد جيل والأكريليك في الصناعة والمواد المستخدمة وأضرار كل منهما على الأظافر.

-الأكريليك:

مصنوع عبر مزيج من السوائل والمسحوق، وعند مزجهما مع بعضهما البعض يتشكل الاكريليك، لكن الانواع الرخيصة الثمن وسيئة التصنيع من الاكريليك تحوي ميثيل ميثاكريلات وهو منتج قاسي للغاية على الاظافر، اما الأنواع الأغلى ثمنًا فتحوي الايثيل ميثاكريلات كمكون من المكونات.

ويستغرق الاكريليك فقط 10 دقائق من اجل ان يصبح صلبًا بالكامل بعد وضعه على أظافرك.

-الهارد جل:

لديه بنية كيميائية مشابهة للأكريليك، لكن نسب التصنيع فيه مختلفة.

الهارد جل فيحتاج إلى الأشعة فوق البنفسجية او ديود، ولكن الأشعة فوق البنفسجية والديود تطلق الاشعة الحمراء البنفسجية، وهي قد تكون مرتبطة مع سرطان الجلد لذلك يجب اتباع كافة تعليمات الحماية مثل ارتداء واقي شمسي وغير ذلك.

-الفرق بينهما من حيث الهدف:

كلاهما يستعمل من أجل تحسين شكل الأظافر والحصول على مظهر جميل للاظافر، ولا يمكن تحديد أيهما أفضل من حيث الشكل، لأن هذا الأمر يعتمد على ذوق السيدة وتفضيلاتها الشخصية.

-الفرق بينهما في مدة التطبيق:

إذا أردت وضع اظافر الاكريليك، فإن هذه العملية سوف تستغرق حوالي 45 دقيقة إلى ساعة من أجل اكتمالها. لكن الأشخاص الأقل خبرة يمكن أن يستغرقوا وقتًا أطول من أجل إتمام العملية، والأشخاص ذوي الخبرة يمكن ألا يستغرقوا هذه المدة الزمنية.

أما الهارد جيل يمكن أن يستغرق حوالي ساعتين الى ساعتين ونصف لذلك حاولي أن تضع موعد الأظافر في يوم يكون لديك فيه متسع من وقت الفراغ.

-الفرق بينهما من حيث عملية الإزالة:

من أهم الفروقات بينهما هي عملية الإزالة، ولا يمكن أن تقومي بازالة الهارد جيل عبر الاسيتون، ويجب أن تقومي بعدة عمليات من اجل ازالته، أما الاكريليك يمكن أن يتم إزالته بالاسيتون.

من الأفضل أن تزوري الصالون لازالة كلا النوعين، لأن إزالة الأكريليك بطريقة خاطئة يمكن أن يسبب أذية للأظافر.

-كيف تختاري بين الهارد جيل والأكريليك:

المدة:

إن كل من الاكريليك والهارد جيل يدوم فترة طويلة، لكن لهما خصائص مختلفة، فاظافر الهارد جيل تكون ناعمة بشكل اكبر واكثر مرونة من اظافر الاكريليك، وهذا يقلل من فرصة تكسرها.

لكن أظافر الاكريليك تكون اكثر قوة وسماكة من الهارد جيل، وهذا يجعل اظافر الاكريليك تدوم فترة اطول.

العناية:

تتطلب اظافر الهارد جيل والاكريليك عناية من أجل الحفاظ على مظهرها الجميل، وتحتاج أظافر الجل الى عناية كل 2-3 اسابيع مع نمو إظافرك الطبيعية.

أما أظافر الأكريليك فتحتاج إلى عناية كل 3-4 اسابيع. لكن اظافر الاكريليك تحتاج بشكل اكبر الى عناية مستمرة ولمسات من فترة لأخرى للحفاظ على مظهرها الجميل.



شكل الأظافر:

كل من الهارد جيل والاكريليك يمكن أن يتم تشكيلهم من اجل أن تبدو هذه الاظافر مثل الأظافر الطبيعية، فأظافر الجل يكون لها مظهر طبيعي.

أما اظافر الاكريليك يمكن ان يكون مظهرها غير لامع، بالاضافة الى ذلك، يمكن أن يتم اضافة الغليتر او احجار الراين أو اي نوع من الزخارف الاخرى بشكل اسهل على اظافر الاكريليك.

التكلفة:

تختلف تكلفة اظافر الاكريليك والهارد جل بشكل كبير اعتمادًا على نوع الخدمة وعلى الصالون الذي تذهبين إليك، وبشكل عام، اظافر الاكريليك تكون اقل ثمنًا من اظافر الهارد جيل، لكن هذا يعتمد على الصالون الذي تذهبين اليه بشكل كبير.



-أضرار الهارد جيل أو الأكريليك:

تسبب في أن تصبح الأظافر الأصلية ضعيفة.

عدم استعمال منتجات عالية الجودة، من صالون التجميل قد يكون ضارًا بالأظافر والجلد.

الأظافر الصناعية التي يتم تطبيقها بصورة سيئة يمكن أن تكون مؤذية لاظافرك الطبيعية وتؤدي للإصابة بالعدوى في الاظافر أو مشاكل فطرية، لذلك يجب اختار صالون جيد.

الهارد جل افضل من الاكريليك، لأنه اكثر مرونة ولن يؤذي الأظافر عند ازالته، ويبدو طبيعي بشكل اكبر، وازالة الهارد جل اسرع من ازالة اظافر الاكريليك واقل صعوبة في حال تمت ازالته بشكل صحيح.

إذا أصيبت الاظافر بالعدوى في حال تم تطبيقها بصورة غير صحيحة قد يؤدي إلى تلف في طبقة الأظافر الطبيعية، كما أن برد جزء كبير من الجلد من أجل وضع الاكريليك يمكن ان يسبب زيادة في العدوى البكتيرية لأنه الجلد هو الذي يقوم بحماية الأظافر من البكتريا.

إذا كانت الأظافر الطبيعية ضعيفة وهشة يجب استشارة خبير الأظافر قبل اللجوء للهارد جل أو الاكريليك.