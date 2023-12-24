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الأحد 24 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مظاهرة في شمال إيطاليا احتجاجًا على إغلاق المساجد

مظاهرة شمال إيطاليا
مظاهرة شمال إيطاليا
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ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن نحو 8 آلاف شخص غالبيتهم من المسلمين تجمعوا في مدينة مونفالكوني بشمال شرق إيطاليا للاحتجاج على قرار رئيسة البلدية آنا ماريا تشيسينت بإغلاق المساجد.

وأشار المشاركون في التجمع المرتجل إلى أنهم مواطنون إيطاليون ويدفعون الضرائب ويتحدثون الإيطالية ويساهمون في تنمية البلاد، كما أن حرمانهم من حق زيارة أماكن العبادة الدينية ينتهك المبادئ الدستورية.

وحمل المتظاهرون أعلام إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وكتبوا على لافتة: "نحن جميعا سكان مونفالكوني. لا تقسيم".

في السابق، اتخذت تشيسينت، التي تمثل "حزب الرابطة"، قرارا وصف بأنه تمييزي ضد الطائفة المسلمة الكبيرة، عندما فرضت الصيف الماضي حظرا على السباحة بالملابس في البحر.

وقد أثر هذا بشكل مباشر على النساء المسلمات اللاتي يأتين إلى الشاطئ المحلي ويرتدين ملابس تغطي أجسادهن ورؤوسهن أثناء السباحة.

مظاهرة شمال إيطاليا إغلاق المساجد