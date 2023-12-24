زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب تايوان

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض اليوم الأحد، أن زلزالًا بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة تايوان.

وأضاف أن مركز الزلزال يقع على عمق عشرة كيلومترات.

وفي وقت سابق أبلغت تايوان عن رصدها تجدد الأنشطة العسكرية الصينية حول الجزيرة، بعبور تسع طائرات لخط حساس في مضيق تايوان وتنفيذ سفن حربية "لدوريات جاهزية قتال".

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها وتشكو تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي، من أن الصين تنفذ مرارًا على مدى الأعوام الأربعة المنصرمة دوريات عسكرية وتدريبات قرب الجزيرة في إطار مساعي بكين للضغط على تايبيه فيما يتعلق بمطالباتها بالسيادة عليها.

وقلَّت الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في وقت كان فيه الرئيس الصيني شي جين بينج في سان فرانسيسكو لحضور قمة أبيك وحيث التقى الرئيس الامريكي جو بايدن.