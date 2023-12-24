أمام العدالة| محاكمة قتلة «طبيب التجمع» بهدف سرقته.. ومتهم بالنصب على المواطنين في عابدين.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات المحاكم، اليوم الأحد، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا قتلة طبيب التجمع بهدف سرقته ومحاكمة متهم بالنصب على المواطنين في عابدين.



-الجنايات تحاكم قتلة طبيب التجمع بهدف سرقته

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس بهدف سرقته.



وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة،أن 2 من المتهمين قتلا المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مالي ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

أضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاه بأدوات أعدنا إياها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة آت وصفها قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

- محاكمة متهم بالنصب على المواطنين في عابدين



تنظر محكمة جنح عابدين، محاكمة عامل في اتهامه بسرقة المواطنين والنصب عليهم، من خلال إيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم استغل رغبة المواطنين في تغيير واستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، وقام بالاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية والهروب عقب ذلك.



وأقر المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، واعترف بارتكابه 6 وقائع نصب.

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، وقررت النيابة التحفظ علي الأموال وإحالته للمحاكمة.



-إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث عنف الزيتون

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف الزيتون.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في تلك القضية تهم إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة مفرقعات والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف لتكدير السلم والأمن العام وتعطيل المرور.