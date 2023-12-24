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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس تدعو لتحقيق دولي متهمة إسرائيل بتنفيذ "إعدامات ميدانية"

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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دعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إلى إجراء تحقيق دولي فيما قالت إنه "إعدامات ميدانية" نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى تسجيل ما لا يقل عن 137 عملية إعدام منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان إنه جمع شهادات تفيد بأن عمليات الإعدام الميدانية لأكثر من 137 مدنيًا فلسطينيًا في محافظتي غزة والشمال.

واتهم الجيش الإسرائيلي خصوصًا بأنه "قام بحفر حفر كبيرة ووضع فيها عشرات المواطنين من أبناء شعبنا الفلسطيني وهم أحياء، ثم قام بإعدامهم من خلال إطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم قام بدفنهم بالجرافات". ولم يحدد متى وقع ذلك.

ودعت حركة حماس إلى "تشكيل فرق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية".

حماس غزة فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي