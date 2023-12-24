ضربة أمنية حاسمة.. مقتل 7 من العناصر الإجرامية للتشكيلات العصابية بالدقهلية

استهدفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد أخطر البؤر الإجرامية من متاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بالدقهلية مما أسفر عن مقتل 7 من العناصر الإجرامية.

وذلك عقب ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من متاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

في نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تضم (11 عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق الحكم على عدد منهم فى قضايا "سلاح نارى، مخدرات") متخذين من منطقة زراعية متاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وعقب استهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع (عدد 7 منهم وضبط الآخرين) وعُثر بحوزتهم على (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 20 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 3 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 دراجات نارية – 2 مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

