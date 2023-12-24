وصفات طبيعية للتخلص من قشرة فروة الرأس

الأحد 24/ديسمبر/2023 - 05:46 ص

يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة قشرة فروة الرأس، والتي تتسبب في شعورهم بالانزعاج والإحراج عند تراكمها على الكتفين، وللتخلص من قشرة فروة الرأس والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "boldsky ".

وصفة صودا الخبز

تساعد صودا الخبز على علاج قشرة الرأس والتخلص من خلايا الجلد الميتة، وذلك من خلال إضافة صودا الخبز إلى الشامبو عند غسل الشعر، مع تكرار الوصفة عند كل استحمام للحصول على نتيجة إيجابية.

وصفة الثوم

يساعد الثوم على علاج قشرة فروة الرأس وذلك لأنه يحتوى على مضاد للفطريات، كما يعتبر من العلاجات الشعبية القديمة، ولهذا ينصح بسحق فص أو فصين من الثوم، وخلطهما بالماء، ووضعهما على فروة الرأس، وللتخلص من رائحة الثوم، يمكن خلط القليل من العسل والزنجبيل ووضع الخليط على فروة الرأس وتركه لعدة دقائق ثم غسل الشعر.

وصفة الخل

يساعد الخل في علاج حكة الجلد، كما يعمل على قتل الفطريات والبكتيريا المسببة لقشرة فروة الرأس، ولذلك ينصح بوضع كمية متساوية من الخل الأبيض مع الماء على فروة الرأس لمدة نصف ساعة، ثم غسل الشعر مع تكرار الوصفة عند كل استحمام للحصول على نتيجة إيجابية.

وصفة جل الصبار

يحتوى جل الصبار على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، ولهذا ينصح بإضافة بعض الجل على فروة الرأس ثم تركه عدة دقائق ثم غسل الشعر باستخدام شامبو طبي مضاد للقشرة أو شامبو خفيف.