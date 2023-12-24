أوكرانيا تعلن إسقاط 3 مقاتلات روسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون عسكريون، أن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث طائرات قاذفة روسية من طراز «سو - 34» أمس على الجبهة الجنوبية، مشيدين بذلك باعتباره نجاحًا في الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا.

وكتب ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق «تليجرام»: « دمرنا ثلاث قاذفات مقاتلة روسية من طراز سو - 34». وأشاد زيلينسكي في خطابه المسائي المصور بوحدة منطقة أوديسا المضادة للطائرات لإسقاطها الطائرات الروسية في منطقة خيرسون.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 6 صواريخ أوكرانية من طراز هيمارس وأوراغان خلال الساعات الأخيرة، كما أسقطت 36 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية إلى أن الطائرات التكتيكية التابعة للجيش الروسي، وكذلك قوات المدفعية والصواريخ، قصفت القوات والمعدات الأوكرانية في 110 مناطق خلال اليوم الماضي.

وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت 11 هجومًا أوكرانيًا في منطقة دونيتسك خلال الـساعات الأخيرة، وأصيبت خلالها قوات ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مناطق كراسنوى وديلييفكا وكيروفو وجورجييفكا.

وفى زابوريجيا، قال البيان إن القوات الروسية قصفت قوات ومعدات أوكرانية بالقرب من مالايا توكماشكا وفيربوفوى ورابوتينو، ما أسفر عن خسارة القوات الأوكرانية ما يصل إلى 90 جنديًا و5 مركبات عسكرية.