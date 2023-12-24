ترحيب سعودي بقرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2720)، الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزارة الخارجية السعودية - في بيان - إعراب المملكة عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة، مطالبة مجددًا باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل من قتل وتهجير قسري، بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.