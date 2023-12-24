التصريح بدفن جثة شاب ألقى بنفسه أمام مترو محطة فيصل

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ميتًا على قضبان محطة مترو فيصل، عقب ورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحطة المترو لمعرفة ملابسات الواقعة.



ألقى بنفسه أمام المترو

وتبين من التحريات أن الشاب المتوفى ويبلغ من العمر ٣٠ سنة، أقدم على إلقاء نفسه على شريط المترو أثناء دخول المترو المحطة، مما أدى إلى وفاته، ولا توجد شبهة جنائية وراء وفاته.

كان مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانتحار شاب بمحطة مترو فيصل.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الحادث.

تبين بالفحص أن شابا يبلغ من العمر ٣٠ سنة تخلص من حياته بالقفز أمام قطار المترو فور دخوله رصيف المحطة ما أسفر عن مصرعه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.